Концертный директор Аллы Пугачевой прокомментировала сообщения о срочной операции на сердце певицы

Сегодня некоторые российские СМИ сообщили о срочной госпитализации 69-летней Аллы Пугачевой для срочной операции на сердце.
«Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье», — приводит сайт канала РЕН-ТВ слова концертного директора артистки Елены Чупраковой.
Супруг певицы, шоумен Максим Галкин, сейчас находится на очередных съемках. Судя по беззаботным видеосюжетам, которые он публикует в разделе «сториз» своего Instagram, он даже не в курсе этих сплетен.
В институте хирургии имени Вишневского редакции канала сообщили, что Примадона проходила в клинике плановый осмотр.
Passion.ru желает артистке крепкого здоровья!
Больше информации о Примадонне и ее семье вы можете найти здесь.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: Anatoly Lomokhov/globallookpress, instagram