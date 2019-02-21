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Концертный директор Аллы Пугачевой прокомментировала сообщения о срочной операции на сердце певицы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева с семьей

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В ряде российских СМИ написали, что Алле Пугачевой сделали срочную операцию на сердце, но тревога оказалась ложной.

Сегодня некоторые российские СМИ сообщили о срочной госпитализации 69-летней Аллы Пугачевой для срочной операции на сердце.

«Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье», — приводит сайт канала РЕН-ТВ слова концертного директора артистки Елены Чупраковой.

Супруг певицы, шоумен Максим Галкин, сейчас находится на очередных съемках. Судя по беззаботным видеосюжетам, которые он публикует в разделе «сториз» своего Instagram, он даже не в курсе этих сплетен.

В институте хирургии имени Вишневского редакции канала сообщили, что Примадона проходила в клинике плановый осмотр.

Passion.ru желает артистке крепкого здоровья!

Больше информации о Примадонне и ее семье вы можете найти здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: Anatoly Lomokhov/globallookpress, instagram

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