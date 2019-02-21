Концертный директор Аллы Пугачевой прокомментировала сообщения о срочной операции на сердце певицы

Сегодня некоторые российские СМИ сообщили о срочной госпитализации 69-летней Аллы Пугачевой для срочной операции на сердце.

«Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье», — приводит сайт канала РЕН-ТВ слова концертного директора артистки Елены Чупраковой.

Супруг певицы, шоумен Максим Галкин, сейчас находится на очередных съемках. Судя по беззаботным видеосюжетам, которые он публикует в разделе «сториз» своего Instagram, он даже не в курсе этих сплетен.