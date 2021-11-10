Кому из россиян не положен в налоговый вычет, рассказал юрист

В первую очередь выплаты не положены тем, кто уже пользовался вычетом, сообщил специалист URA.RU. «Не может претендовать тот, кто приобретал жилье у взаимозависимых лиц, например, у близких родственников. На это есть прямой запрет в налоговом кодексе. Или неправильно оформил какие-то документы. Например, договор представил, но не представил документы об оплате», — сказал Аркадий Брызгалин.

Юрист также отметил, что в связи с наличием задолженности по налогам, вам не могут отказать в вычете, хотя такие нарушения часто происходят.

«На этот вычет может претендовать налоговый резидент РФ, который получает доходы, которые облагаются по ставке 13%. Допустим, что объект недвижимости покупает пенсионер и у него нет дохода, который облагается 13%, то он не может претендовать на этот вычет», — уточнил экономист, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Сенков.