Кому из россиян надо продолжать носить маски, несмотря на снятие ограничения

Между тем врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил что, несмотря на отмену масочного режима, некоторым людям лучше продолжать носить маски, поскольку коронавирус не исчез. В первую очередь это касается медиков, потому что они принимают заболевших людей, у которых поначалу неизвестны причины недуга.

«Во вторую очередь, поскольку эпидемию еще никто не отменил, маски обязательно должны продолжить носить продавцы в супермаркетах. Желательно, чтобы маски были у тех, кто встречается за день с огромным количеством людей. Это нужно ради их же здоровья, чтобы они не заражались на рабочих местах», — считает Владимир Болибок.

Кроме того, позаботиться о своей защите рекомендуется и людям с ослабленным здоровьем и аллергикам. По словам врача, вскоре начнется сезон аллергии на пыльцу, а маска прекрасно защищает дыхательные пути от попадания в них аллергенов. Однако изделие следует носить правильно, закрыв нос и рот, предупредил Болибок в разговоре с радио Sputnik.