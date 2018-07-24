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Коллеги 28-летней чемпионки России и Белоруссии по футболу Юлии Борисенко прокомментировали ее смерть

Команда скорбит по успешной спортсменке.

Два дня назад в Минске при загадочных обстоятельствах скончалась 28-летняя футболистка Юлия Борисенко. Спортсменка с подругами приехала на озеро Каташи, где внезапно решила искупаться. Тело молодой женщины нашли на следующий день, в 50 метрах от места происшествия.

«Обычно Юля не плавает и не купается. Но на этот раз пошли все втроем искупнуться. <...> Нашли Юлю через 6−7 часов. <...> Я разговаривала с девушками, они тоже в шоке. Юля обычно не купалась. Не то чтобы не умела, но плохо плавала. Но вот так получилось… Неизвестно, почему и как», — рассказала тренер команды «Зорка-БДУ» Наталья Минкина в интервью SPORT.TUT.BY. Версию с сердечным приступом коллеги считают маловероятной: футболистка была абсолютно здорова.

«Я там была. Это несчастный случай. Больше ничего не скажу вам. Мне тяжело сейчас говорить об этом. Не было ли каких-то предчувствий? Нет, все хорошо было», — сказала Лиана Мирошниченко, футболистка «Зоркi-БДУ».

Коллеги называли Юлию целеустремленной и перспективной. Она была сосредоточена на карьере, играла в футбольных клубах России и Белоруссии, выступала в составе сборной, была трехкратной чемпионкой и четырехкратной обладательницей Кубка Белоруссии. В 2013 году в составе команды «Рязань-ВДВ» девушка стала чемпионкой России, а в 2014-м выиграла Кубок страны.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Фото: vk

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