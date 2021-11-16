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Когда система QR-кодов заработает в полную силу и куда пустят без сертификатов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил о рассмотрении законопроекта о введении системы QR-кодов по всей стране до 1 июня 2022 года. При этом непривитые и не переболевшие COVID-19 смогут посещать ряд общественных мест.
По словам Федота Тумусова, граждане без QR-кода смогут посещать только магазины с товарами первой необходимости, аптеки, общественный транспорт и больницы. Данные ограничительные меры необходимы для приостановления заражения коронавирусом, считает специалист.
«Это необходимо для того, чтобы приостановить темпы роста заболеваемости, выработать коллективный иммунитет, сейчас речь уже идет не о 80%, а о 90%. И если мы этот момент упустим, то так и будем ходить по кругу, постоянно болеть, умирать», — объяснил Тумусов в беседе с URA.RU.
Фото: freepik.com