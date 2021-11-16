Когда система QR-кодов заработает в полную силу и куда пустят без сертификатов

По словам Федота Тумусова, граждане без QR-кода смогут посещать только магазины с товарами первой необходимости, аптеки, общественный транспорт и больницы. Данные ограничительные меры необходимы для приостановления заражения коронавирусом, считает специалист.

«Это необходимо для того, чтобы приостановить темпы роста заболеваемости, выработать коллективный иммунитет, сейчас речь уже идет не о 80%, а о 90%. И если мы этот момент упустим, то так и будем ходить по кругу, постоянно болеть, умирать», — объяснил Тумусов в беседе с URA.RU.