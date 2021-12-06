Когда лучше просить повышения в должности или зарплате

Дело в том, что в первые недели декабря финансовые и кадровые службы компаний составляют планы на следующий год, отметила специалист. Также она посоветовала хорошо подготовиться к беседе с начальством, чтобы увеличить шансы на удовлетворение своих запросов. «Нужно опираться на результаты и достижения этого года. Сотрудник должен не просто прийти и сказать, что хочет больше денег. Сотрудник должен подготовить отчет и показать руководителю результаты: что было в начале года и что стало в конце. Это может быть увеличение продаж, или рост числа клиентов, или успешные примеры рекламных кампаний. Надо показать качественные изменения», — советует эксперт в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, важно продемонстрировать работодателю, что вы полны энтузиазма. «Сейчас собственники видят, что многие сотрудники "выгорели", поэтому к концу года происходят даже увольнения. Важно показать не только то, что у вас есть хорошие результаты за год, но и то, что вы не "выгорели", а вместе с компанией идете дальше», — сказала Татьяна Долякова.