Ким Кардашьян сообщила о рождении четвертого ребенка

10 мая семья Ким Кардашьян и Канье Уэста стала на одного человека больше! У супругов родился сын, которого для них выносила суррогатная мать. О рождении малыша Ким сообщила в своем Twitter: «Он здесь и он прекрасен!». Кроме того, Кардашьян отметила, что новорожденный очень похож на свою сестру Чикаго, родившуюся в январе 2018 года: «Он также близнец Чикаго, но я уверена, что он изменится, но сейчас он выглядит как она».