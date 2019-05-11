Ким Кардашьян сообщила о рождении четвертого ребенка

10 мая семья Ким Кардашьян и Канье Уэста стала на одного человека больше! У супругов родился сын, которого для них выносила суррогатная мать. О рождении малыша Ким сообщила в своем Twitter: «Он здесь и он прекрасен!». Кроме того, Кардашьян отметила, что новорожденный очень похож на свою сестру Чикаго, родившуюся в январе 2018 года: «Он также близнец Чикаго, но я уверена, что он изменится, но сейчас он выглядит как она».
Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com
Напомним, Ким Кардашьян сама родила Канье Уэсту двоих детей — дочь Норт и сына Сейнта. Из-за проблем со здоровьем телезвезда больше не сможет сама выносить ребенка, поэтому третьего малыша, девочку Чикаго, для нее родила суррогатная мать.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Видео: Instagram
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