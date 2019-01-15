Ким Кардашьян подтвердила, что станет мамой в четвертый раз, назвав пол и дату рождения малыша

Теледива Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст никогда не скрывали, что мечтают о такой же большой семье, как та, в которой росла пышнотелая брюнетка. После того, как суррогатная мать родила Ким и Канье младшую дочку Чикаго, пара заявила, что непременно обратится к таким же услугам вновь — и на днях звезда подтвердила, что радостное событие произойдет уже весной.

«Да, мы с Канье вновь станем родителями, это будет мальчик и он появится на свет, скорее всего, в мае», — рассказала Ким в эфире американского ток-шоу Watch What Happens Live.