Ким Кардашьян подтвердила, что станет мамой в четвертый раз, назвав пол и дату рождения малыша

Теледива Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст никогда не скрывали, что мечтают о такой же большой семье, как та, в которой росла пышнотелая брюнетка. После того, как суррогатная мать родила Ким и Канье младшую дочку Чикаго, пара заявила, что непременно обратится к таким же услугам вновь — и на днях звезда подтвердила, что радостное событие произойдет уже весной.
«Да, мы с Канье вновь станем родителями, это будет мальчик и он появится на свет, скорее всего, в мае», — рассказала Ким в эфире американского ток-шоу Watch What Happens Live.
Напомним, у супругов подрастают 5-летняя дочь Норт, 3-летний сын Сэйнт и годовалая дочь Чикаго. Двоих старших детей Ким родила самостоятельно, но с риском для жизни — врачи обнаружили у нее опасный недуг, «предлежание плаценты». Поэтому после Сэйнта Кардашьян-средняя зареклась рожать сама. Уэст во всем поддержал жену, как и ее родные.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram