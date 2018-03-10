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Хью Грант и Анна Эберштейн
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Бывшая возлюбленная известного актера рассказала о счастливом событии в его жизни

В 2000 году стало известно, что Элизабет Херли и Хью Грант расстались после 13-летнего романа. Однако, знаменитости остались хорошими друзьями. Некоторое время назад актриса и модель дала интервью, в котором проговорилась о счастливом событии в жизни ее бывшего возлюбленного. «На прошлой неделе у него родился пятый. Он начал размножаться в 50! И он суперпапа», — цитируют Элизабет Херли СМИ.

Хью Грант и Анна Эберштейн

Напомним, первой женой Хью Гранта стала Тинглан Хонг, которая подарила ему дочь Табиту Чжао Ши (2011) и сына Феликса Чанга (2012). Шведский телепродюсер Анна Эберштейн в 2012 году родила от Хью Гранта сына Джона Мунго, а спустя три года у пары на свет появилась дочь, чье имя не раскрывается. Как отмечает портал WMJ.ru, пол и имя очередного наследника, вероятно, также будет скрываться от прессы.

Фото: globallookpress

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