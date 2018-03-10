В 2000 году стало известно, что Элизабет Херли и Хью Грант расстались после 13-летнего романа. Однако, знаменитости остались хорошими друзьями. Некоторое время назад актриса и модель дала интервью, в котором проговорилась о счастливом событии в жизни ее бывшего возлюбленного. «На прошлой неделе у него родился пятый. Он начал размножаться в 50! И он суперпапа», — цитируют Элизабет Херли СМИ.