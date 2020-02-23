В этом году семья Павла Буре на одного человека станет больше — супруга 48-летнего хоккеиста беременна четвертым ребенком. Алина Буре опубликовала в Instagram Stories фото с мероприятия в честь Дня защитника Отечества, которое накануне посетила вместе с мужем. Изменения в фигуре красавицы-блондинки видны невооруженным глазом — длинное черное платье с открытыми плечами подчеркнуло округлившийся живот модели. Напомним, Павел Буре и Алина Хасанова сыграли свадьбу 10 октября 2009 года. У супругов подрастает трое детей — 6-летний Павел, 4-летняя Палина и годовалая Анастасия. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!