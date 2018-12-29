Хоккеист Павел Буре стал многодетным отцом и показал первое фото новорожденной дочери

28 декабря хоккеист Павел Буре и его супруга Алина стали многодетными родителями — в одной из элитных подмосковных клиник на свет появилась девочка, которую назвали Анастасией. Счастливые родители рассказали о пополнении в семье в своих микроблогах: «Нашу Семью Поздравил Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Спасибо моей любимой жене @alinabure ещё за одно чудо!».
Напомним, «Русская Ракета» и его жена впервые стали родителями в 2013 году — в США родился первенец пары Павел. Спустя два года Алина родила дочь Палину — это необычное имя сочетает в себе имена родителей девочки.
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим. ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Gennadiy Usoev, Alexander Keltik/Globallookpress, Instagram