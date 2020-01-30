«Хочу провести с тобой всю оставшуюся жизнь»: 23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея

Дженнифер профессионально занимается конным спортом, который и свел ее с будущим избранником. Женихом Дженнифер стал наездник Наиль Нассар. Фотографии с красавцем египтянином его невеста регулярно публикует на своей странице в социальной сети.

И теперь Дженнифер Гейтс поделилась радостью с подписчиками. Она рассказала, что Наиль сделал ей предложение, которое она с радостью приняла.

«Наиль Нассар, ты особенный. Ты поставил меня в ступор в выходные, сделав предложение в памятном для нас месте. Я хочу провести свою жизнь с тобой, учась, развиваясь, смеясь и любя. Я говорю тебе "Да" миллион раз!», — написала счастливая Дженнифер.