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«Хочу провести с тобой всю оставшуюся жизнь»: 23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж за жокея

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер с отцом

Фото: Instagram

Дженнифер Гейтс рассказала, что предложение руки и сердца получила в памятном для нее и возлюбленного месте.

Старшая дочь одного из самых богатых людей в мире Билла Гейтса — 23-летняя Дженнифер выходит замуж. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Дженнифер профессионально занимается конным спортом, который и свел ее с будущим избранником. Женихом Дженнифер стал наездник Наиль Нассар. Фотографии с красавцем египтянином его невеста регулярно публикует на своей странице в социальной сети.

И теперь Дженнифер Гейтс поделилась радостью с подписчиками. Она рассказала, что Наиль сделал ей предложение, которое она с радостью приняла.

«Наиль Нассар, ты особенный. Ты поставил меня в ступор в выходные, сделав предложение в памятном для нас месте. Я хочу провести свою жизнь с тобой, учась, развиваясь, смеясь и любя. Я говорю тебе "Да" миллион раз!», — написала счастливая Дженнифер.

Наиль Нассар станет хорошей партией для Дженнифер. Он окончил экономический факультет в Стэнфорде и прекрасно воспитан.

Кроме Дженнифер, у Билла и Мелинды Гейтс есть еще двое детей — 20-летний сын Рори и 17-летняя дочь Фиби. Детей родители воспитывали в скромности и строгости. Гаджетами они начали пользоваться только в подростковом возрасте и то ограниченное количество времени. Завести свою страницу в социальной сети родители разрешили Дженнифер только когда ей исполнилось 18 лет.

Фото и видео: Instagram

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