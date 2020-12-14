Хаски «в очках» с уникальным окрасом стал звездой в Сети

«Окружающие говорили, что наша собака носит очки. Это стало фирменным знаком. Теперь, когда она стала старше, "очки", к сожалению, тускнеют», — уточнила хозяйка.

Пара активно делится снимками четвероногого «слепыша» в Сети. «Цуки очень милая, но в то же время независима, это черта всех собак породы хаски. Она очень дружелюбная и любит как животных, так и людей», — добавила Катарина.

Цуки обожает гулять, бегать и играть со своей игрушкой — плюшевым енотом. «Ей также очень нравится фотографироваться, потому что она всегда получает самые потрясающие угощения», — подчеркнула девушка.