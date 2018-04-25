Кэти Перри и Орландо Блум тайно обручились

Об этом событии проговорилась сама счастливая невеста в недавнем интервью в прямом эфире. Дело в том, что сейчас Кэти является одной из судей в проекте American Idol, и на днях ведущая спросила у нее, собирается ли звезда флиртовать с молодыми симпатичными конкурсантами.

Та отреагировала неожиданно: «Точно нет! Я помолвлена и очень счастлива!» Ведущая уточнила: «Вы обручились совсем недавно?» «Да! Я именно это и имела ввиду!» — заявила Перри.