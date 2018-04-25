Кэти Перри и Орландо Блум тайно обручились

Об этом событии проговорилась сама счастливая невеста в недавнем интервью в прямом эфире. Дело в том, что сейчас Кэти является одной из судей в проекте American Idol, и на днях ведущая спросила у нее, собирается ли звезда флиртовать с молодыми симпатичными конкурсантами.
Та отреагировала неожиданно: «Точно нет! Я помолвлена и очень счастлива!» Ведущая уточнила: «Вы обручились совсем недавно?» «Да! Я именно это и имела ввиду!» — заявила Перри.
Напомним, Кэти и Орландо встречаются уже почти 2,5 года, но с довольно большим перерывом — пара тогда даже объявила о расставании. Тем не менее, спустя несколько месяцев Блум уговорил возлюбленную вернуться. Обе знаменитости уже были в браке — Орландо с супермоделью Мирандой Керр (у них есть общий сын Флинн), а Кэти с актером Расселом Брэндом.
Фото: Ik Aldama, Matteo Nardone, Sonia Moskowitz / Global Look Press, Instagram