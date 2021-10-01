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Кем пойти работать: названы профессии с самой быстро растущей зарплатой в России
Эксперты университета им. Г.В. Плеханова на основании данных Росстата назвали профессиональные отрасли, которые стали лидерами по темпам роста оплаты труда за последние 10 лет. Больше всего заработные платы выросли у работников сферы производства еды, включающая сельское, рыбное и лесное хозяйства.
В период с 2011 по 2021 год доходы сотрудников пищевой отрасли выросли на 283,6%. Об этом сообщают «Известия».
На втором месте оказались работники сферы здравоохранения и социальных услуг, которые стали получать на 277,1% больше за последние десять лет, а зарплаты в образовательной деятельности увеличились на 266%.
Также вошли в пятерку лидеров по темпам роста оплаты труда те, кто занят в металлургическом и химическом производствах, их оклады повысились на 257,3% и 242,6% соответственно.
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