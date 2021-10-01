Кем пойти работать: названы профессии с самой быстро растущей зарплатой в России

В период с 2011 по 2021 год доходы сотрудников пищевой отрасли выросли на 283,6%. Об этом сообщают «Известия».

На втором месте оказались работники сферы здравоохранения и социальных услуг, которые стали получать на 277,1% больше за последние десять лет, а зарплаты в образовательной деятельности увеличились на 266%.

Также вошли в пятерку лидеров по темпам роста оплаты труда те, кто занят в металлургическом и химическом производствах, их оклады повысились на 257,3% и 242,6% соответственно.