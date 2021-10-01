Кем надо работать россиянам для спокойной и беззаботной пенсии

По данным сервиса, самый высокий доход положен оператору по добыче нефти и газа в Мегионе, сумма варьируется от 170 до 175 тысяч рублей в месяц. Доверить ответственную работу готовы человеку с квалификацией 5-го разряда, знанием технических характеристик оборудования и физико-химических свойств нефти, газа и конденсата.

В Санкт-Петербурге квалифицированному сварщику с опытом работы от пяти лет работодатели предлагают оклад от 145 тысяч рублей ежемесячно. В пределах той же суммы может зарабатывать машинист паровой передвижной депарафинированной установки в Новом Уренгое.

Геодезист с окладом от 120 тысяч рублей требуется в строительную компанию в Красноярске. Из навыков при трудоустройстве важно умение пользоваться программой AutoCAD c GPS и тахеометром. Наравне с геодезистом может получать опытная домработница в Москве. А повару в Хабаровске обещают 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в ТАСС.