Кем надо работать для достойного дохода: самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

«Среди требований к соискателю: опыт коммерческой разработки не менее пяти лет, навык проектирования систем с нуля, знание Golang и GraphQL, умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных отказоустойчивых решений, писать надежный код и проводить его проверку», — говорится в материалах сервиса, которые были переданы в распоряжение «РИА Новости».

Хороший доход в размере 300 тысяч рублей работодатели предлагают специалисту по тендерам. Для трудоустройства требуется высшее образование, знание законодательства в области проведения конкурсных торгов, умение работать с тендерной документацией и вести переговоры, а также аналитические способности и самоорганизованность.

Заработную плату до 150 тысяч рублей обещают главному дизайнеру интерьера, которому необходимы наличие высшего профильного образования, опыт работы в высоком ценовом сегменте от трех лет, портфолио, владение программным обеспечением, а также внимательность к деталям.

Оценщику, который готов заниматься составлением отчетов по оценке движимого и недвижимого имущества и бизнеса, платят около 100 тысяч рублей. От него требуется наличие высшего образования и квалификационного аттестата, а также участие в профессиональной саморегулируемой организации.