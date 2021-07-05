Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после общения с зараженным COVID-19
На прошлой неделе Кейт Миддлтон стала почетной гостьей Уимблдонского турнира. А после выяснилось, что у одного из ее собеседников подтвердился коронавирус. И, чтобы обезопасить себя и своих близких, герцогиня Кембриджская ушла на самоизоляцию, в которой проведет минимум 10 дней, сообщает издание Today.
Ранее планировалось, что Кейт присоединится к принцу Уильяму на праздновании 73-й годовщины Национальной службы здравоохранения Великобритании, состоявшемся 5 июля в Соборе Святого Павла. Но теперь все ранее намеченные мероприятия отменили.
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Фото: East News
Королевский двор сообщил, что герцогиня чувствует себя хорошо.
«На прошлой неделе герцогиня Кембриджская общалась с тем, у кого впоследствии обнаружили положительный результат на COVID-19. Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие правительственные инструкции и находится в домашней самоизоляции», — говорится в сообщении.
Неизвестно, проходила ли Кейт Миддлтон тестирование на COVID-19, но весной она вакцинировалась против вируса. Фото с процедуры было опубликовано в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.
Фото и видео: Instagram, East News
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