Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после общения с зараженным COVID-19

На прошлой неделе Кейт Миддлтон стала почетной гостьей Уимблдонского турнира. А после выяснилось, что у одного из ее собеседников подтвердился коронавирус. И, чтобы обезопасить себя и своих близких, герцогиня Кембриджская ушла на самоизоляцию, в которой проведет минимум 10 дней, сообщает издание Today.

Ранее планировалось, что Кейт присоединится к принцу Уильяму на праздновании 73-й годовщины Национальной службы здравоохранения Великобритании, состоявшемся 5 июля в Соборе Святого Павла. Но теперь все ранее намеченные мероприятия отменили.