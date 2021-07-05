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Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после общения с зараженным COVID-19

В официальном сообщении королевской семьи Великобритании говорится, что вынужденный карантин нарушил планы герцогини Кембриджской, но она обязана следовать четким и строгим правилам.
Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после общения с зараженным COVID-19

На прошлой неделе Кейт Миддлтон стала почетной гостьей Уимблдонского турнира. А после выяснилось, что у одного из ее собеседников подтвердился коронавирус. И, чтобы обезопасить себя и своих близких, герцогиня Кембриджская ушла на самоизоляцию, в которой проведет минимум 10 дней, сообщает издание Today.

Ранее планировалось, что Кейт присоединится к принцу Уильяму на праздновании 73-й годовщины Национальной службы здравоохранения Великобритании, состоявшемся 5 июля в Соборе Святого Павла. Но теперь все ранее намеченные мероприятия отменили.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Красивая Кейт Миддлтон

Фото: East News

Королевский двор сообщил, что герцогиня чувствует себя хорошо.

«На прошлой неделе герцогиня Кембриджская общалась с тем, у кого впоследствии обнаружили положительный результат на COVID-19. Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие правительственные инструкции и находится в домашней самоизоляции», — говорится в сообщении.

Неизвестно, проходила ли Кейт Миддлтон тестирование на COVID-19, но весной она вакцинировалась против вируса. Фото с процедуры было опубликовано в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.

Фото и видео: Instagram, East News

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