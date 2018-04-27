Кейт Миддлтон и принц Уильям наконец назвали имя своего новорожденного третьего ребенка

Весь мир уже четвертый день ждал, когда же Кейт и Уильям назовут имя своего третьего ребенка, и наконец королевская чета удовлетворила всеобщее любопытство. По традиции, мальчик получил три имени.
«Герцог и герцогиня Кембриджские счастливы объявить, что они решили назвать новорожденного сына Луи Артур Чарльз», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в Twitter Кенсингтонского дворца.
Уильям дал сыну имя в честь своего прадедушки Луи Маунтбаттена — дяди принца Филиппа (супруга королевы Елизаветы II), Артур — в честь среднего имени самого принца, ну а Чарльзом зовут отца Уильяма и новоиспеченного дедушку.
Говорят, что многодетная мама Кейт Миддлтон останется в декретном отпуске до осени. Будем надеяться, скоро молодая королевская семья покажет новые снимки с малышом Луи.
Фото: Stephen Chung, Rob Pinney, Andrew Parsons, Ben Stevens, BYRMO CAROLINA, Stephen Lock, Joel Goodman, Christopher Tamcke/Geisler-Fotop / Global Look Press