Кейт Миддлтон и принц Уильям наконец назвали имя своего новорожденного третьего ребенка

Весь мир уже четвертый день ждал, когда же Кейт и Уильям назовут имя своего третьего ребенка, и наконец королевская чета удовлетворила всеобщее любопытство. По традиции, мальчик получил три имени.

«Герцог и герцогиня Кембриджские счастливы объявить, что они решили назвать новорожденного сына Луи Артур Чарльз», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в Twitter Кенсингтонского дворца.