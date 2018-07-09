Кейт Миддлтон и принц Уильям крестили младшего сына и поделились нежными фото и видео

Церемония состоялась в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца. Крестными родителями принца Луи стали: Николас ван Катсем, Гай Пелли, Гарри Обри-Флетчер, Лаура Мид, миссис Роберт Картер и Люси Миддлтон.

Помимо родителей малыша и его старших брата и сестры, принца Джорджа и принцессы Шарлотты, на мероприятии присутствовали Меган Маркл и принц Гарри, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, Пиппа Миддлтон с семьей и многие другие представители монаршей семьи. Королева Елизавета II и принц Филипп заранее сообщили, что не смогут принять участие в таинстве из-за плотного графика и неважного самочувствия главы государства.

Фото: globallookpress