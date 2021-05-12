Казанского стрелка арестовали на два месяца

Сегодня в Казани прошел первый суд, по итогам которого стрелка Ильназа Галявиева, который накануне напал на школу, арестовали на два месяца.

В суде Галявиев сохранял хладнокровие, улыбался, отвечал на вопросы судьи и утверждал, что у него нет никаких заболеваний. Ранее в СМИ появилась информация, что у Галявиева обнаружили поражение мозга. Сам Галявиев, попав в полицию, утверждал, что он всех ненавидит и заявил, что считает себя богом. Также у 19-летнего молодого человека была лицензия на оружие.

Накануне, 11 мая, Ильназ Галявиев напал на гимназию в Казани, и открыл беспорядочную стрельбу по учащимся из собственного оружия.

В результате нападения погибли 9 человек – 7 учеников гимназии и двое учителей. Как сообщили в СМИ, одна из погибших взрослых была молодым педагогом и погибла, заслонив собой детей.

Охраны в школе не было – как сообщили накануне вечером в телеграм-канале Life Shot, решение отказаться от услуг ЧОП школа приняла во время пандемии коронавируса и не продлила контракт.