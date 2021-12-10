Казанский стрелок Ильназ Галявиев полностью признал вину — он объяснил, что им двигало
10 декабря 2021 года на официальном сайте Следственного комитета РФ появилась информация о том, что Ильназу Галявиеву выдвинуто окончательное обвинение. «На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ», — сообщается на официальном сайте СК.
Ранее предполагалось, что молодой человек имеет некие психологические отклонения, однако экспертиза признала его полностью вменяемым.
Также Галявиев полностью признал свою вину в содеянном и объяснил, что им двигало. Об этом порталу «РИА Новости» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко: «Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении».
Ильназу грозит пожизненное заключение.
Фото: Global Look press