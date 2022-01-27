Кашель, головная боль и другие симптомы ковида у детей, требующие обращения к врачу

При первых признаках простуды Минздрав РФ рекомендует мамам не идти с ребенком в поликлинику, а также не заниматься самолечением. Следует позвонить по единому телефону 122, пишет «Комсомольская правда».

По мнению педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова, «омикрон» может протекать как обычная ОРВИ и проявляться у детей в виде боли в горле, осиплости голоса, насморка, головной боли, расстройства стула у малышей (но не только). Причем привычные всем характерные симптомы ковида (потеря вкуса и обоняния) встречаются теперь гораздо реже, утверждает педиатр Федор Катасонов.

Заражение новым штаммом у подростков в возрасте от 12 до 18 лет можно определить по иным признакам. Об этом рассказала Эмма Данкан из проекта ZOE Covid Study. Среди частых симптомов специалист назвала 7 проявлений: усталость, головную боль, боль в горле, насморк, чихание, повышенную температуру и кашель.