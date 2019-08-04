Кара Делевинь и Эшли Бенсон тайно поженились в Лас-Вегасе

29-летняя модель Кара Делевинь и ее подруга, 26-летняя актриса Эшли Бенсон сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Для важного события девушки выбрали черные наряды, Как стало известно СМИ, к алтарю Эшли шла на каблуках и несла в руках букет невесты, а в роли пастора выступил мужчина в образе Элвиса Пресли. «Они были уверены в том, что они делают, и в том, что они значат друг для друга. С их лиц не сходили улыбки», — рассказал изданию The Sun владелец часовни Майкл Келли.