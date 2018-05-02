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Канье Уэст признался в наркотической зависимости

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Канье Уэст
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40-летний рэпер Канье Уэст дал откровенное интервью и наконец раскрыл причину своей госпитализации полтора года назад.

Американский рэпер и супруг Ким Кардашьян Канье Уэст заявил, что пристрастился к опиоидным обезболивающим после того, как ему сделали липосакцию. Об этом музыкант рассказал в интервью порталу TMZ.

Уэст уточнил, что пластику ему сделали незадолго до выхода альбома The Life of Pablo (то есть в начале 2016 года). По словам рэпера, он принял решение пройти через эту операцию, так как просто не хотел выглядеть толстым.

«Сначала я принимал по две таблетки в день, однако впоследствии дошел до семи штук. Эти препараты мне прописали врачи», — сообщил Канье.

Уэст признался также, что именно наркотическая зависимость привела к его госпитализации в психиатрическую клинику в ноябре 2016 года. Тогда в СМИ активно обсуждались слухи о разводе Канье и Ким, однако теледива осталась рядом с возлюбленным и даже решилась завести с ним еще одного ребенка, которого им родила суррогатная мать.

Фото: MediaPunch/face to face, John Taggart, William Regan, Hubert Boesl / Global Look Press, Instagram

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