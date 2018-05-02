Канье Уэст признался в наркотической зависимости

Американский рэпер и супруг Ким Кардашьян Канье Уэст заявил, что пристрастился к опиоидным обезболивающим после того, как ему сделали липосакцию. Об этом музыкант рассказал в интервью порталу TMZ.

Уэст уточнил, что пластику ему сделали незадолго до выхода альбома The Life of Pablo (то есть в начале 2016 года). По словам рэпера, он принял решение пройти через эту операцию, так как просто не хотел выглядеть толстым.