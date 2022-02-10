Камила Валиева после громкого скандала продолжит участие в Олимпийских играх
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
10 февраля российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку, несмотря на слухи о положительной допинг-пробе, информирует ТАСС. Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказывается давать официальные комментарии по этому делу. «Не собираюсь комментировать разного рода спекуляции. Не буду с пресс-трибуны комментировать разбирательство, потому что это было бы неуместно. Мы надеемся на терпение и понимание, но идут консультации, и я больше ничего не могу сказать», — поделился Адамс с корреспондентами.
Напомним, что ранее церемония награждения фигуристов, которая должна была состояться 8 февраля, была перенесена на неопределенный срок из-за инцидента с допинг-тестированием. Новую дату Международный олимпийский комитет так и не назвал.
Сама фигуристка никак не комментирует происходящее и с журналистами не общается. Ее тренер Этери Тутберидзе считает, что новости о положительном допинг-тесте Валиевой не более чем сплетни. По словам друзей и коллег фигуристки, она очень переживает из-за скандала и обвинений в свой адрес.
Камила Валиева должна выступить в составе сборной России в одиночном турнире Олимпийских игр 15 и 17 февраля. Окончательное решение по ее кандидатуре МОК озвучит в ближайшее время.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press