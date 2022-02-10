Камила Валиева после громкого скандала продолжит участие в Олимпийских играх

10 февраля российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку, несмотря на слухи о положительной допинг-пробе, информирует ТАСС. Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказывается давать официальные комментарии по этому делу. «Не собираюсь комментировать разного рода спекуляции. Не буду с пресс-трибуны комментировать разбирательство, потому что это было бы неуместно. Мы надеемся на терпение и понимание, но идут консультации, и я больше ничего не могу сказать», — поделился Адамс с корреспондентами.

Напомним, что ранее церемония награждения фигуристов, которая должна была состояться 8 февраля, была перенесена на неопределенный срок из-за инцидента с допинг-тестированием. Новую дату Международный олимпийский комитет так и не назвал.