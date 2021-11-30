Какими психическими расстройствами чаще всего страдают россияне

По словам специалиста, больше всего россиян беспокоят депрессия, тревога и нарушения сна, при этом данные проблемы свойственны людям по всему миру. Об этом сообщили «РИА Новости».

«В России у нас происходит с ментальным здоровьем то же самое, что и во всем мире. Самые частые психические расстройства — это депрессия, тревога и нарушения сна. Депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни», — рассказал эксперт.

Депрессия в два раза чаще развивается у женщин, чем у мужчин, поскольку они более чувствительны к изменениям гормональных профилей. «Депрессия — это не просто плохое настроение, это серьезная болезнь. Если депрессию не лечить, то повышается, в числе прочего, риск развития болезни Альцгеймера», — предупредил Юрий Сиволап.