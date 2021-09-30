Какие профессии станут самыми востребованными для россиян в будущем

По словам Коломейцева, на данный момент самыми популярными и доминирующими профессиями россиян считаются менеджеры, продавцы, водители и «охранник со шлагбаумом, потому что с железных дорог и водного транспорта на автомобили переложили». Между тем он отметил, что стране нужны инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей от самого простого до автоматических линий.

Инженерные специальности будут определять вектор развития страны, заявил депутат. «У нас отмирают инженерные специальности, которые на самом деле определяют будущее любого государства и то, насколько страна цивилизована, потому что умение изготовить подшипник маленький и самый большой как раз определяет возможности страны», — сообщил Николай Коломейцев в разговоре с URA.ru.

Однако специалисты в стране появятся только после того, как будет реформирована система их обучения, добавил собеседник агентства. «Стране нужно возрождение профессионального образования. Раньше любой завод строили и рядышком строили ПТУ, техникумы, которые сейчас обозвали колледжами, институты, втузы, то есть все под технологию делается», — заключил он.