Какие продукты к новогоднему столу лучше покупать заранее

Для того, чтобы избежать предновогодней суматохи в магазинах и не превысить планируемый бюджет, важно распланировать заранее наполнение праздничного стола. «Мы любим тянуть до последнего, и за три-четыре дня сталкиваться с сумасшедшими очередями и фантастическими ценами. Какие-то продукты можно купить уже сегодня, какие-то — недели за две до праздника, а какие-то придется покупать накануне Нового года. Если вы все спланируете заранее, ваш бюджет не треснет по швам, потому что он будет разделен на три разных похода», — сказал Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.

Множество необходимых продуктов не являются скоропортящимися и не навредят здоровью, если приобрести их заранее, например, в начале декабря. Уже сегодня можно спокойно приобрести икру, различные консервы вроде горошка или оливок, напитки, сладости и твердые сыры, отмечает Золотарев. К тому же существует тенденция подорожания продуктов в канун Нового года, а значит совершенные заранее покупки позволят сэкономить.

Между тем красную или белую соленую рыбу также можно купить заблаговременно, но не раньше, чем за две недели. «Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника», — отметил Андрей Золотарев и посоветовал избегать очередей в магазинах, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.