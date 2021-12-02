Какие привычные продукты на новогоднем столе вредны для здоровья взрослых и детей

В первую очередь специалист рекомендует сократить количество различных копченостей и солений, а также уменьшить содержание майонеза в блюдах. «Это также очень сильно жареные блюда и их избыток на столе — такие продукты вызывают тяжесть в работе пищеварения. Они могут у кого-то обострить болезни желудочно-кишечного тракта. Если у человека до этого болезнь находилась в спящем режиме, то такое питание может вызвать обострение», — предупреждает эксперт в беседе с «Мослентой».

Рискуют навредить здоровью не только взрослые, но и дети. На Новый год практически каждый ребенок получает мешки с конфетами. «Под большим ударом в новогодние праздники оказываются именно дети, потому что огромное количество сладких подарков, и это все очень сильно нагружает неокрепшую детскую систему пищеварения. В частности, ее работу. Организмом на большой объем сладкого вырабатывается очень много гормона инсулина. Это большая нагрузка и большое испытание для детского организма», — заключила она.