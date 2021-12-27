Грязнее унитаза: предметы в квартире, которые могут навредить здоровью

Как сообщает «ФАН» с отсылкой на пользователя портала WeChat, холодильник важно регулярно мыть. Иначе есть риск для здоровья, поскольку на одном квадратном сантиметре может быть 11,4 млн патогенов, а это больше, чем на сиденье унитаза.

Кроме того, из холодильника нужно сразу выбрасывать испорченные продукты. Множество вредоносных микроорганизмов обитают в сыром и вареном мясе, открытом молоке и яйцах, также они могут появляться на фруктах и овощах. Например, в молоке, пирожных и замороженных пельменях чаще всего обнаруживаются кишечная палочка и золотистый стафилококк.

Кишечная палочка, плесень появляются и в стиральной машине. В большинстве своем люди считают, что о загрязнении техники свидетельствует неприятный запах, но он появляется далеко не всегда. Для предотвращения распространения микробов следует доставать белье сразу после стирки, оставлять дверцу открытой для проветривания и ежемесячно пользоваться специальным средством для чистки, рекомендует автор материала.

Раз в год следует чистить кондиционер, а через каждые 6 месяцев менять сетку вытяжки на кухне. Также надо регулярно замачивать в уксусе душевую лейку, чтобы избежать диареи и других неприятностей.