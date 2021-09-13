Какие подарки и доплаты получат российские пенсионеры ко Дню пожилых людей 1 октября

«Вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, в каждом регионе решается самостоятельно. Например, могут предоставить единовременные выплаты пенсионерам с определенного возраста. Как правило, это люди старше 70 лет. Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5 000, а людям старше 70 — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты», — рассказал Life адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

По данным юриста по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирины Беловой, с 1 октября будут пересмотрены размеры пенсий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. «Размер окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих вырастет на 3,7%. Соответствующее постановление правительства было выпущено в мае. Военные пенсии тоже вырастут с 1 октября. Дело в том, что их размер напрямую зависит от размера окладов», — добавила специалист.