Какие места в квартире считаются самыми «населенными» микробами — и это не унитаз

В квартире существует много опасных мест, где обитают микробы. Например, на кухне наиболее заселенными бактериями предметами считаются обычная губка для мытья посуды и тряпка для стола, а также в их группу входят разделочные доски, столешницы, раковины и другие поверхности на кухне (ручки холодильника, плиты и микроволновой печи). Дело в том, что в таких местах благоприятная среда для микробов: влажно, тепло и есть остатки еды, которыми можно питаться.

В комнатах бактерии скапливаются чаще всего на игровых джойстиках, смартфонах и компьютерных клавиатурах, а также в обивке мягкой мебели. Касательно ванной и туалета, самой грязной зоной с точки зрения бактерий считается отнюдь не унитаз, а зубная щетка, вешалка для полотенец и радиатор.

Кроме того, угрожает здоровью человека и домашняя пыль. «Это "коктейль" из микроскопических компонентов органического и минерального происхождения. Это и чешуйки омертвевшей кожи, и волосы, и цветочная пыльца, а также огромное количество микробов, которые могут быть опасны для здоровья», — сообщила Дарья Егорова и предупредила о необходимости поддерживать регулярную гигиену дома, уделяя особое внимание вышеперечисленным местам скопления бактерий.