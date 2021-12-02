Какие игрушки повесить на елку, чтобы привлечь деньги в семью в новом году

По словам специалиста, предпочтение надо отдать живой елке. Если такая возможность отсутствует, можно украсить жилище еловыми ветками. К тому же лесной запах добавит праздничного настроения.

Встречать Новый год лучше с самыми близкими людьми в уютной атмосфере, оформляя интерьер в постельных тонах. При этом елка, напротив, должна быть яркой, с разноцветными украшениями, а особое место на ней должны занять шарик с рисунком тигра или фигурка его формы.

Цвет игрушек имеет свое значение, отметила Екатерина Вишнякова в беседе с «Пятым каналом». Например, красный цвет принесет любовь, зеленый улучшит здоровье, а золотистый привлечет в дом деньги. «Чтобы украсить елку, повесьте на нее игрушки в виде монет», — посоветовала эзотерик.