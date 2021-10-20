Какие функции смартфона стоит отключить, чтобы спасти личные данные
На какие настройки надо обратить внимание рассказала агентству «Прайм» менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. По ее словам, если разобраться в доступных настройках, можно самостоятельно обезопасить себя как от кражи трафика или данных, так и от мошеннических снятий денег со счета.
«Обязательно надо проверить, каким приложениям в разделе "Разрешения приложений" доступны SMS, так как посредством чтения сообщений можно получить доступ к некоторым кодам подтверждений, что чревато уже серьезными последствиями», — отмечает специалист.
Также стоит определить, для каких приложений открыт доступ к местоположению и микрофону, а затем ограничить доступ к данным функциям, где это совершенно не нужно. Особо внимательно проверяйте перечень программ с разрешением на «Особый доступ», который наделяет правами администратора на устройстве. Эксперт рекомендует оставить только системные или специализированные средства удаленного поиска телефона в случае его утери.
«Если нет потребности устанавливать приложения не из официального магазина, лучше запретить функцию "Устанавливать неизвестные приложения" всем приложениям. Иногда корпоративные приложения присылают по почте, но при этом, как правило, прилагаются инструкции по необходимому изменению настроек. В любом случае пользователь устройства должен включать эту функцию сознательно, понимая причины необходимости установки приложения не из магазина», — добавляет Анна Михайлова.
Находясь в роуминге, пункты «Неограниченный доступ к данным» и «Доступ к премиум SMS-сообщениям» может повлечь дополнительные траты с тарифа телефона. В смартфонах с оперативной системой iOS также стоит наладить доступ в разделе «Конфиденциальность».
Оградить себя от случайных или нежелательных платных звонков и SMS на короткие номера, а также исключить возможность подключения платных подписок возможно, если подключить у провайдера подписку «Запрет контента».
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