Какие функции смартфона стоит отключить, чтобы спасти личные данные

На какие настройки надо обратить внимание рассказала агентству «Прайм» менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. По ее словам, если разобраться в доступных настройках, можно самостоятельно обезопасить себя как от кражи трафика или данных, так и от мошеннических снятий денег со счета.

«Обязательно надо проверить, каким приложениям в разделе "Разрешения приложений" доступны SMS, так как посредством чтения сообщений можно получить доступ к некоторым кодам подтверждений, что чревато уже серьезными последствиями», — отмечает специалист.

Также стоит определить, для каких приложений открыт доступ к местоположению и микрофону, а затем ограничить доступ к данным функциям, где это совершенно не нужно. Особо внимательно проверяйте перечень программ с разрешением на «Особый доступ», который наделяет правами администратора на устройстве. Эксперт рекомендует оставить только системные или специализированные средства удаленного поиска телефона в случае его утери.