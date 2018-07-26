Какая прелесть! Бейонсе опубликовала милое фото подросших близнецов

Сейчас Бейонсе и ее супруг Jay Z находятся в гастрольном туре, а в перерывах между концертами наслаждаются отдыхом в компании своих детей. Неделю назад музыканты отыграли последний европейский концерт и устроили шикарные каникулы на элитной яхте. Певица опубликовала несколько фотографий на своем сайте с пометкой «Спасибо, Европа». Поклонники были в восторге, увидев Бейонсе в компании очаровательных годовалых близнецов Руми и Сэра.