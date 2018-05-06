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Какая нежность! Королевская семья показала новые фотографии новорожденного принца

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Принц Луи
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Свежие кадры с малышом появились в официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца.

Чуть более двух недель назад герцогиня Кембриджская стала мамой в третий раз — на свет появился принц Луи Артур Чарльз. Первые фото малыша появились в Сети в день его рождения — когда счастливые родители вышли с новорожденным на крыльцо больницы Святой Марии. А несколько часов назад в официальном Instagram Кенсингтонского дворца были опубликованы новые кадры.

Принц Луи

На трогательном снимке принцесса Шарлотта нежно целует новорожденного брата. Отмечается, что фотографии были сделаны лично Кейт Миддлтон. Эти кадры уже назвали первой официальной фотосессией принца Луи. Портрет принца был сделан спустя три дня после его рождения, а фотография с Шарлоттой была приурочена к ее трехлетию.

Принцесса Шарлотта и принц Луи

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые стали родителями 22 июля 2013 года, когда на свет появился принц Джордж. Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года.

Фото: globallookpress

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