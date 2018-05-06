Какая нежность! Королевская семья показала новые фотографии новорожденного принца

Чуть более двух недель назад герцогиня Кембриджская стала мамой в третий раз — на свет появился принц Луи Артур Чарльз. Первые фото малыша появились в Сети в день его рождения — когда счастливые родители вышли с новорожденным на крыльцо больницы Святой Марии. А несколько часов назад в официальном Instagram Кенсингтонского дворца были опубликованы новые кадры.