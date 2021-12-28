Как защитить новогоднюю елку от посягательств кота

В первую очередь лучше отдавать предпочтение искусственной елке небольшого размера, а основание ее важно зафиксировать. Установить ее следует в каком-либо углу, удаленном от шкафов и полок. Так вы снизите риск прыжка кота с возвышенностей на дерево.

Кроме того, после установки лучше оставить елку без украшений на несколько дней, чтобы животное привыкло к новому предмету в доме. Наряжать ее нужно без присутствия кота, пластиковыми игрушками на проволоке, не используя дождика и мишуры и маскируя провода гирлянды. Украшения следует закреплять на верхних и средних ветвях, дабы не позволить им раскачиваться и привлекать домашнего питомца.

Также можно создать некую защиту вокруг елки, например, разложив фольгу, обработанную раствором с цитрусовым запахом. Для этого в 50 миллилитров воды надо добавить пару капель эфирных масел лимона или апельсина.

Если кот попытается забраться на елку, можно попробовать это предотвратить, брызнув в него водой из пульверизатора или издав громкий звук вроде хлопка в ладоши, утверждает «Московский комсомолец».