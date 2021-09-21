Как замедлить старение: назван идеальный продукт для завтрака людей зрелого возраста

Так, специалист рассказала о важности употребления белка на завтрак, который следует есть людям старше 50 лет, чтобы оставаться здоровыми. «С возрастом мы теряем примерно от 2% до 3% мышечной массы за десятилетие, если активно ничего не предпринимаем. Один из лучших способов борьбы с потерей этой мышечной массы — это употребление высококачественного белка во время каждого приема пищи, особенно завтрака», — сказала диетолог порталу Eatthis.Уменьшение мышечной массы чревато потерей эластичности кожи и трудностью с заживлением ран и инфекций, сообщили в Журнале Американского колледжа питания.

Эми Гудсон рекомендует добавлять от 25 до 30 граммов белка на завтрак. «Такое количество белка по утрам может помочь обеспечить ваше тело аминокислотами, необходимыми для наращивания и восстановления мышечной массы, а также улучшить чувство сытости в течение нескольких часов после завтрака», — объяснила диетолог и предложила план питания: «Вы можете попробовать что-то вроде двух яиц или полстакана овсянки с орехами и семенами или ломтик сыра, 30 грамм мяса, два яйца, овощи, цельнозерновую лепешку или добавить две столовые ложки порошка арахисового масла к 6 унциям греческого йогурта».