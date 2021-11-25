Как выбрать новогодние украшения без вреда для здоровья и психики

В беседе с «Радио 1» специалист сообщил, что наибольшую опасность представляют пластиковые игрушки. «Пластик — потенциально опасный материал. Некачественное сырье или нарушение технологии часто приводят к высвобождению отравляющих веществ. В итоге ежегодно в новогодние праздники медики фиксируют случаи химических отравлений и сильнейших аллергических реакций», — предупредил Тимур Асанов и посоветовал не приобретать украшения с резким запахом.

Ответственно стоит подходить и к выбору гирлянд. По словам врача, их лучше покупать в специализированном магазине. Качественные товары не нагреваются, имеют плотные провода и их электрические вилки держатся плотно. Если при включении в розетку появляется сильный химический запах, от украшения необходимо избавиться, сообщил Асанов.