Как вернуть силы и бодрость духа после новогодней ночи: советуют врачи

В разговоре с «РИА Новости» Андрей Тяжельников, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, советует не впадать в спячку на весь день после гуляний. Конечно, организм устал, и ему нужно дать поспать немного дольше обычного. Но ключевое слово здесь — «немного». От злобного похмелья спасут бульоны и кисломолочные продукты. Советуем запастись ими накануне, чтобы не ломать голову, где их найти, 1 января. Это эффективно поможет снизить интоксикацию организма в целом. «Принимать новый алкоголь, пока организм не переработал старый, очень опасно. Процесс переработки спиртного занимает от трех дней до трех недель», — сказал главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Диетолог Антонина Стародубова уверяет, что важно не забывать о фруктах, овощах и ягодах. Они источник пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов, которые повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Клетчатка оказывает благоприятное воздействие на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта.

Хорошим решением для 1 января станет прогулка на свежем воздухе. Она не только взбодрит ваш организм, но и насытит его необходимым кислородом. Физическую активность рекомендуют все специалисты в один голос, а мы все-таки оставим ее между строк, потому что кто знает, как вы встретили 31 декабря.