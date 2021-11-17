Как вернуть деньги, если вы попали в лапы мошенников

Тогда первым делом следует объединиться с другими пострадавшими, отметил специалист. «Успешность возврата средств от мошенников зависит от нескольких пунктов. Первое, что вам надо сделать — как можно быстрее объединить вокруг себя других пострадавших. Как правило, от действий мошенников страдает не один человек, а несколько или даже несколько десятков. Найдите единомышленников и подайте коллективное обращение о мошенничестве в правоохранительные органы», — посоветовал Алексей Караванский в беседе с радио Sputnik.

Также чтобы достучаться до злоумышленников, надо привлечь внимание общественности. Например, добиться освещения проблемы в прессе. «Второе, что надо сделать — привлечь внимание СМИ. Внимание журналистов очень часто может положительно повлиять на ситуацию. Когда приезжает съемочная группа телеканала и пытается взять интервью у директора мошеннической организации, чтобы выяснить причины недовольства людей, то после этого обычно приходят правоохранительные органы с проверкой», — сказал Алексей Караванский.

Если объединиться с другими жертвами мошенников и привлечь внимание СМИ, шансы на возвращение имущества увеличиваются, уточнил он. «Совокупность этих моментов позволяет добиться положительного результата для жертв недобросовестных микрофинансовых организаций или мошенников из сферы услуг. Когда аферисты увидят, что ситуация может для них закончиться наказанием, то попытаются договориться с людьми. Мошенники могут предложить вернуть средства или часть средств, то есть перестанут "футболить" людей», — заключил Алексей Караванский.