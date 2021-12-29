Как в новогоднюю ночь вежливо намекнуть засидевшимся гостям, что им пора домой

Гости должны понимать, что следует идти домой, например, когда владельцы дома потеряли интерес к беседе, у них кричит ребенок и хозяйка разрывается между столом и спальней. «Намекать — это очень сложно. Обычно подают десерт. Любой десерт — это знак заключения, потому что иногда говорят: "Может быть, чай попьем или кофе". А кто-то бы хотел подольше быть», — отметила эксперт.

Кроме того, Алевтина Рогова осудила привычку россиян ходить в гости к одним и тем же людям из-за их большой квартиры и отличных кулинарных способностей. Такое поведение нередко приводит к дисбалансу и разрыву отношений. По ее словам, если у вас нет хорошей квартиры, пригласите друзей в ресторан, отблагодарите билетами в театр, на концерт или встретьтесь за городом, так как подарки любят «отдарки», нужно об этом не забывать.