Как улучшить свое эмоциональное состояние серой осенью и сказать депрессии «нет»

«Чтобы не было сезонных депрессивных расстройств, то есть сезонных расстройств настроения, надо не жалеть электричества и не экономить на свете. Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека», — сказала Ольга Котова в интервью радио Sputnik.

Помимо добавления света в повседневную серую жизнь, специалист рекомендует наладить режим сна и уделять этому процессу достаточное количество времени. Потому стоит воздержаться от использования компьютера до поздней ночи, отметила Котова. «Мониторы излучают голубой свет, который не очень хороший. Нужно ограничивать время работы с компьютером, потому что это влияет на сон. Если слишком много сидеть перед голубым светом, то сон нарушается и это тоже не лучшим образом влияет на эмоциональное состояние человека», — предупредила врач.