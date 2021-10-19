Как удалить свои фото из чужих соцсетей — есть 3 способа

Согласно российскому законодательству, публикация и распространение фото гражданина допустимо только с его разрешения. Исключением считается только несколько случаев:

когда фотографии используются в государственных, общественных или иных публичных интересах;

съемка проводилась в общественном месте или на публичном мероприятии;

человек позировал за плату.

«Если фотография получена и используется в Интернете с нарушением указанных условий, человек, изображенный на ней, имеет полное право требовать ее удаления и прекращения ее дальнейшего распространения», — заявила Волгина в беседе с агентством «Прайм».

Если фотография все же оказалась без вашего ведома у кого-то в социальной сети, первое, что нужно сделать, — это попросить удалить публикацию. При этом стоит напомнить, что за невыполнение требований тот, кто опубликовал изображение, может понести наказание: от компенсации морального вреда вплоть до лишения свободы.

В случае, когда первый метод не сработал, надо обратиться в службу поддержки соцсети, в которой опубликовано фото. Обычно подобные обращения оперативно рассматривают и удаляют незаконный контент, а аккаунты нарушителей блокируются. Для этого следует подробно описать проблему и указать ссылки на размещенный материал и страницу нарушителя, отметила Мария Волгина.

Однако некоторые платформы снимают с себя ответственность за публикации пользователей, о чем заявляют в правилах использования. В таком случае не стоит тратить время на техподдержку, а сразу направиться в суд. «Перед обращением в суд рекомендуется проконсультироваться с юристом, который поможет правильно составить иск и подготовить все доказательства: сведения о нарушителе, выложившем фото, ссылку на фотографии, копии страниц соцсети на бумаге, описание предпринятых раннее действий», — заключила аналитик.