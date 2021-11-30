Как справиться с информационным негативом и не принимать происходящее близко к сердцу

По мнению специалиста, больше всего негативному информационному воздействию подвержены те, кто принимает все близко к сердцу, передают «Аргументы и Факты». «Такие люди вместо того, чтобы думать о том, как они могут с максимальной выгодой для себя использовать сложившуюся ситуацию, будут бояться и ощущать демотивацию», — объясняет Евгения Шепелева.

Избежать подобного эффекта на психику можно с помощью нескольких способов. В первую очередь важно не дать себя запугать, а проанализировать ситуацию, подготовиться, оценить риски и составить план действий. Также необходимо фильтровать получаемую информацию и организовывать свой досуг, чтобы не было соблазна зайти в Интернет, и отдохнуть от информационного пространства. «Зачем же тратить время на потребление неполезной информации? Не эффективнее ли будет сосредоточиться на образовании, досуге с семьей или занятиях спортом, чтении приятной книги?», — сказала психолог.