Как сохранить отпуск, если он совпал с нерабочими днями с 28 октября по 7 ноября

Как сообщают «Аргументы и факты», продлить отпуск, выпавший на период нерабочих дней, не получится. Возможно лишь его перенести, для этого надо написать соответствующее заявление, а далее ждать решения руководителя: он имеет право как одобрить перенос, так и отказать в просьбе. Прибавить дополнительные дни к отпуску возможно, если он выпадает на какой-либо праздник, например, на предстоящий День народного единства (4 ноября).

Согласно указу президента, в нерабочие дни заработная плата сохраняется, но будет выполнена в одинарном размере, поскольку данный период не относятся к выходным или праздничным дням, за которые положена двойная оплата.

Эксперты вовсе не рекомендуют брать отпуск в ноябре, в котором есть праздник. Дело в том, что сотрудник будет отдыхать дольше, но выплаты не увеличатся, так как количество рабочих дней уменьшится, а значит, и зарплата за месяц вместе с отпускными будет ниже обычного оклада, отмечают специалисты. Выгоднее отдыхать в месяцы с наибольшим количеством дней, вроде марта, апреля, июля, августа, сентября и декабря, где их 22.