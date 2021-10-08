Как провести перепланировку квартиры и не остаться без жилья

Светлана Болотская отметила, что перепланировка предполагает внесение изменений в технический паспорт жилого помещения.

«За самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до двух с половиной тысяч рублей. Кроме того, правообладатель жилого помещения, подвергнутого самовольной перепланировке, должен привести его в прежнее (проектное) состояние в срок и в порядке, установленные органом, осуществляющим согласование», — предупредила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Если владелец жилья не выполняет соответствующие требования, суд по иску определенных органов может вынести решение о продаже имущества на публичных торгах с выплатой собственнику вырученных от продажи средств. Однако, по данным Болотской, в случаях когда перепланировка не нарушает законные интересы других граждан и не возникает угрозы их жизни или здоровью, квартира может сохраняться в измененном состоянии.