Психологи объяснили, как максимально весело провести Новый год, даже если вы одиноки

По словам специалиста, необходимо взять авторство над своей жизнью и перестать ждать, что кто-то и куда-то позовет. Не стоит горевать о том, что снова кто-то что-то не организовал, а организовать себе праздник самостоятельно.

Как отметила Разумова, чтобы перестать себя жалеть и избавиться от зацикленности на себе, своем страдании, надо помогать другим. Можно получить положительные эмоции, если посетить дома престарелых или детдома и внести в жизнь их жителей свой вклад — например, устроить мероприятие.

Психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин также подчеркнул необходимость прислушиваться к себе, а не следовать каким-то трендам. «Надо порадоваться, что именно я могу принять решение, подходящее для меня. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это все шаблоны. Я могу сделать выбор, который мне по душе», — рассказал он «РИА Новости».