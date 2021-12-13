Как правильно поздравлять коллег с Новым годом и не вручить им неудачные подарки

По словам эксперта, подарок должен быть не очень дорогим, с символикой Нового года: открытка с пожеланиями, коробка хорошего чая, банка кофе, коробка конфет, а лучше всего сладости. «Не забудьте поздравить своего босса, потому что он, как Дед Мороз, одаривает нас корпоративом, подарками для наших детей, а сам может остаться без внимания. Подарите ему символический новогодний сувенир», — сообщила Алевтина Рогова в интервью «Говорит Москва». А вот иконы, животных, растения и подарки с юмором уж точно не подходят для коллег, отметила она.

Немаловажна и упаковка гостинца, ее стоимость должна составлять не менее 20% от затрат на содержимое. «На Новый год не принято дарить дорогие подарки. Главное, чтобы подарок был праздничный, яркий, с символикой Нового года. Помните, что когда вы получаете или дарите подарки, то ваше лицо должно излучать радость. Не разочаруйте своим лицом дарителя, даже если вам подарили уже пятую кофемолку за день», — посоветовала специалист.